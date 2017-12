'Aquarius' vence Festival de Cinema do Panamá

O filme brasileiro Aquarius, do diretor Kleber Mendonça, conquistou o prêmio do público de melhor filme ibero-americano na sexta edição do Festival Internacional de Cinema do Panamá, informaram os organizadores do evento.

Aquarius foi o mais votado pelo público que assistiu ao Festival, realizado de 30 de março a 5 de abril.

Único filme da América Latina entre os 21 aspirantes à Palma de Ouro de Cannes no ano passado, Aquarius conta a história de Clara, uma viúva e crítica musical aposentada que se nega a abandonar um prédio antigo pretendido por uma empresa.

Protagonizado por Sônia Braga, o longa já conquistou diversos prêmios, nos Festivais de Sidney, Mar del Plata, Lima e Havana.