'Aquarius' será lançado nos Estados Unidos e Europa

Com mais de 95 mil espectadores no Brasil, Aquarius, de Kleber Mendonça Filho, segue agora carreira internacional. O longa terá pré-estreias entre 14 e 24 na Bélgica, Suíça e França - onde participará do Festival de Biarritz, no dia 27, e será lançado no dia 28. Nos Estados Unidos, a estreia do filme está marcada para 14 de outubro, com abertura dia 13 no Angelika Film Center de Nova York. Já entre os dias 15 e 19 de outubro, o longa será lançado em Los Angeles, São Francisco e Miami. O longa será exibido ainda nos dias 9 e 11 de outubro no Festival de Cinema de Nova York, depois de 14 anos sem um representante brasileiro na competição, e fará uma première no ArcLight, em Hollywood.

O longa estará também no Festival Internacional de Cinema de Zurique, na Suíça, na abertura do BrasilCine, no BFI - Festival de Cinema de Londres, no Festival Internacional de Cinema de Pusan, na Coreia do Sul, no Viennale - Festival Internacional de Cinema de Viena, na Áustria, na Semana Internacional de Cine de Valladolid, na Espanha, no Festival de Cinema de Kaohsiung, em Taiwan, e na Itália, em dezembro.

Aquarius vai ainda fazer parte do Festival Internacional de Cinema de Toronto, dentro da Mostra Contemporary World. Nele, Sonia Braga foi convidada para o prestigioso evento In Conversation With, que todo ano convida sete personalidades do mundo do cinema para uma conversa com o público do festival. Nesta edição, a atriz estará ao lado de nomes como Isabelle Huppert, Mark Wahlberg e Zhang Ziyi.