'Aquarius' será exibido ao ar livre no dia do aniversário de São Paulo

O filme Aquarius, de Kleber Mendonça Filho, ganhou o mundo depois que foi exibido no Festival de Cannes no ano passado. O longa que chegou a quase 350 mil ingressos vendidos no Brasil, será exibido no Mirante 9 de Julho na quarta, 25, quando a cidade de São Paulo comemora 463 anos de fundação.

No longa, Clara (Sonia Braga), jornalista aposentada, viúva e mãe de três adultos, sofre com o assédio da construtora que deseja levantar um empreendimento de luxo no lugar do prédio onde ela criou os filhos e viveu os melhores anos de sua vida. Por ser a única moradora do edifício a se recusar a vender seu imóvel, ela é ameaçada de toda forma.