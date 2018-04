'Aquarius', de Kleber Mendonça Filho, é indicado ao César de Filme Estrangeiro

O longa Aquarius, do diretor Kleber Mendonça Filho, é um dos indicados ao Prêmio César de melhor filme estrangeiro. Lista foi divulgada nesta quarta, 25, pela Academia Francesa de Cinema, que entregará os prêmios no dia 24 de fevereiro, em Paris.

Aquarius já foi distribuído para mais de 65 países e estreou nos cinemas americanos em outubro com boa acolhida da maioria dos críticos. O Longa recebeu uma indicação no prestigiado Spirit Awards, de filmes independentes e o diretor fez campanha para ele junto aos correspondentes estrangeiros do Globo de Ouro, inclusive para uma nomeação para Sônia Braga.

Na última divulgação de bilheteria do Boletim Filme B, Aquarius venceu 330 mil de ingressos no Brasil, enquanto que no mundo, segundo Kleber Mendonça Filho, o número passou de 150 mil e a prestigiada revista francesa Cahiers du Cinéma, o elegeu o quarto melhor filme de 2016.

A lista dos concorrentes a Melhor Filme Estrangeiro é:

Aquarius, de Kleber Mendonça Filho

Baccalauréat, de Cristian Mungiu

Juste la fin du monde, de Xavier Dolan

Manchester by the sea, de Kenneth Lonergan

Toni Erdmann, de Maren Ade

Moi, Daniel Blake, de Ken Loach

La fille inconnue, des frères Dardenne