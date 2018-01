'Aquarius' concorre em três categorias dos Prêmios Platino, que terá presença de Almodóvar e Bayona

Os cineastas Pedro Almodóvar e Juan Antonio Bayona estarão presentes na entrega dos Prêmios Platino, informaram os organizadores do evento nesta quarta-feira, 19.

Almodóvar e Bayona, que concorrem na categoria de melhor direção por Julieta e Sete Minutos Depois da Meia-Noite, respectivamente, são os mais novos confirmados para a cerimônia de entrega da quarta edição dos Prêmios Platino, que acontecerá no próximo sábado, em Madri. Anteriormente, já tinham sido confirmadas as presenças do chileno Pablo Larraín (Neruda) e dos argentinos Gastón Duprat e Mariano Cohn (O Cidadão Ilustre).

Os nomes de Sonia Braga (Brasil), Oscar Martínez (Argentina), Natalia Oreiro (Uruguai), Emma Suárez e Eduard Fernández (Espanha), Angie Cepeda e Juana Acosta (Colômbia) e Luis Gnecco e Alfredo Castro (Chile) também estão certos. Aquarius concorre em três categorias: melhor filme, melhor diretor e melhor interpretação feminina.

Entre os anunciados para entregar os prêmios estão artistas como o colombiano John Leguizamo, a chilena Antonia Zegers, a argentina Luisana Lopilato e a espanhola Rossy de Palma. EFE