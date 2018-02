Apple e Fox oferecerão aluguel online de filmes--mídia A Apple e a Twentieth Century Fox devem anunciar em breve um acordo que permitirá o aluguel de filmes pelos internautas usuários da loja online de mídia iTunes, da Apple, segundo informações publicadas pela imprensa nesta quinta-feira. O acordo permitirá que os últimos lançamentos em DVD da Fox possam ser baixados pela iTunes com validade por tempo determinado, informou o Financial Times, citando uma fonte. O Wall Street Journal também publicou o acordo em sua edição online. Representantes de ambas as companhias não estavam imediatamente disponíveis para comentar o assunto. As vendas de vídeo estão atrás do crescimento da popularidade dos downloads de música na iTunes. As companhias de mídia querem mais flexibilidade da Apple quanto à sua política de preços. (Por Ritsuko Ando e Emily Chasan)