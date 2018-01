Após vídeo, Foo Fighters fará show em Cesena, na Itália

Parece que a mobilização dos fãs de Foo Fighters em Cesena, na Itália, deu resultado. Em julho, mil pessoas se reuniram para gravar um vídeo da música Learn to Fly. Os fãs reivindicavam um show da banda por lá. Nesta quinta-feira, 22, o líder da banda anunciou uma apresentação no lugar em 3 de novembro

"Ver tanta gente dedicar tempo, esforço e amor para fazer música me levou às lágrimas. É difícil traduzir para palavras o quanto isso me deixou honrado. Foi, sem dúvidas, uma das mais bonitas experiências da minha vida", escreveu o vocalista Dave Grohl.

As cidades de Torino e Casalecchio di Reno também receberão a turnê mundial do Foo Fighters. Grohl terminou o anúncio com uma expressão na língua local: "Ci vediamo presto, Cesena! (Nos vemos em breve, Cesena!).