Após tiroteio, Warner estuda mudança em filme sobre gângsteres

Dirigentes da Time Warner Inc, da Warner Bros, devem se reunir nesta segunda-feira para discutir a possibilidade de remover ou editar a cena de tiroteio do "Caça aos Gângsters", ou para alterar a data de lançamento - previsto para o dia 7 de setembro - do filme estrelado por Sean Penn e Ryan Gosling, afirmou uma pessoa próxima das discussões.

Na sexta-feira, a Warner Bros retirou os trailers de "Caça aos Gângsters" depois de um atirador matar 12 pessoas e ferir 58 na estreia à meia-noite de um outro filme da Warner, "Batman - O Cavaleiro das Trevas Ressurge". O trailer incluía a cena em que homens abrem fogo com metralhadoras contra uma audiência em um cinema.

A Warner Bros reduziu a propaganda de " Batman - O Cavaleiro das Trevas Ressurge" ao suspender uma estreia em Paris e cancelar aparições do elenco no México e no Japão. Os resultados de bilheteria no fim de semana para o filme do Batman ficaram ligeiramente abaixo das projeções, mas o filme ainda arrecadou cerca de 162 milhões de dólares nos Estados Unidos e Canadá, a terceira melhor arrecadação em um fim de semana em todos os tempos, segundo fontes de Hollywood.

Especialistas do setor disseram que os espectadores provavelmente iriam superar rapidamente o tiroteio e os e estúdios iriam agir como planejado. Os cinemas reforçaram a segurança no fim de semana para tranquilizar os clientes e uma rede impôs novas regras sobre trajes.

Especialmente para filmes de grande orçamento, os estúdios gostam de manter as estreias planejadas uma vez que gastam dezenas de milhões de dólares para chamar a atenção com antecedência. Os espectadores não se fixam em incidentes isolados por muito tempo, disse Peter Sealey, ex-chefe de marketing dos estúdios Columbia, que agora chefia a empresa de consultoria do Grupo Sausalito.

"O tempo de atenção do público não é muito longo para tais tragédias e eles não farão a conexão à medida que o assunto desaparecer de suas memórias", disse Sealey.