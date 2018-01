Após quase um mês em cartaz, 'O Regresso' atinge topo da bilheteria dos EUA

O Regresso, novo filme do diretor mexicano Alejandro González Iñárritu, chegou neste fim de semana ao topo da bilheteria dos Estados Unidos e, apesar do fechamento de cinemas na costa leste devido à tempestade "Jonas", obteve o primeiro posto com a arrecadação de US$ 16 milhões.

Segundo dados divulgados pelo portal especializado Box Office Mojo, o filme protagonizado por Leonardo DiCaprio chegou à primeira posição da bilheteria após permanecer quase um mês em cartaz.

É a primeira vez que Iñárritu consegue colocar uma de suas obras no lugar mais alto da bilheteria americana. O filme, favorito no Oscar com 12 indicações, arrecadou até agora mais de US$ 220 milhões no mundo todo.

Baseado em fatos reais, o longa narra a história de Hugh Glass (DiCaprio), um reconhecido explorador que foi atacado por um urso e abandonado por seus companheiros de expedição, mas cujo desejo de vingança lhe leva a sobreviver e empreender uma odisseia de centenas de quilômetros em busca de vingança.

O segundo posto ficou com Star Wars: O Despertar da Força, com US$ 14,3 milhões, enquanto na terceira colocação aparece a comédia Policial em Apuros 2, com US$ 12,9 milhões.

Entre as estreias da semana se destacou a comédia Tirando o Atraso, no quarto lugar com US$ 11,5 milhões. O filme acompanha a viagem à Flórida de um avô (Robert De Niro) e seu neto (Zac Efron) durante as férias de primavera e pouco antes que o jovem se case.

A produção de terror Boneco do Mal, na qual uma babá (Lauren Cohan) experimenta fatos inexplicáveis enquanto cuida de um boneco de porcelana por incumbência de um casal de idosos, fecha a lista com US$ 11,2 milhões.