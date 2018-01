Após polêmica, George Lucas desiste de construir museu em Chicago

O Museu Lucas de Arte Narrativa não será construído às margens do Lago Michigan, em Chicago, nos Estados Unidos, e o projeto terá de ser transferido para a Califórnia, devido a obstáculos colocados por uma organização ambientalista, anunciou nesta sexta-feira, 24, o diretor George Lucas.

O criador da saga Star Wars, que tinha recebido autorização do Departamento de Parques para construir seu museu de quatro andares em terrenos municipais, disse em comunicado que a obra foi impossibilitada por um requerimento judicial proposto pela organização ambientalista Amigos dos Parques.

"Ninguém se beneficia em um litígio sem fim para proteger um estacionamento", afirmou Lucas sobre o processo, que bloqueou a construção no chamado Campus de Museus, uma área localizada perto do estádio Soldier Field e do centro de convenções McCormick Place.

Segundo Lucas, as ações judiciais dos ambientalistas e as posteriores tentativas de conseguir concessões do município "anularam efetivamente" os esforços.

O grupo Amigos dos Parques sustentou, com apoio do juiz responsável pelo caso, que os terrenos do parque não podiam ser entregues a uma entidade privada por parte do município.

O prefeito de Chicago, Rahm Emanuel, um dos defensores do museu que ia ser construído por Lucas, declarou que a cidade perde uma das "maiores contribuições filantrópicas de sua história".

"Infelizmente acabou o tempo, e o Chicago perdeu uma instituição cultural de classe mundial, que teria fornecido empregos, milhões de dólares em investimentos e oportunidades educativas incontáveis para os jovens", acrescentou em comunicado.

O museu, projetado pelo arquiteto chinês Ma Yansong, teria três teatros, uma biblioteca e um centro educativo. Nele, Lucas exibiria suas coleções de arte, revistas, posters, lembranças e materiais usados em seus filmes, além de objetos de seu estúdio, o Industrial Light & Magic.

Além disso, quem visitasse o museu teria a oportunidade de conhecer os trajes de seus personagens mais conhecidos, como Darth Vader, Luke Skywalker, princesa Leia, Yoda e Hans Solo.

Segundo a imprensa americana, a cidade de San Francisco estaria interessada em receber o museu.