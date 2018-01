Após longa pausa, Mel Gibson volta às telas como ator

Seis anos depois de Sinais, seu último grande sucesso, o ator e diretor Mel Gibson volta a atuar diante das câmeras para Edge of Darkness, adaptação cinematográfica da famosa minissérie inglesa de 1985. Mel Gibson, que há alguns anos decidiu deixar de lado a carreira de ator para se dedicar à direção (em A Paixão de Cristo, 2004, e Apocalypto, 2006), agora volta para interpretar um policial cuja filha é assassinada. No filme dirigido por Martin Campbell (Casino Royale) e produzido por Graham King, o agente se joga no caso e acaba descobrindo um complexo sistema de corrupção. A produção do longa-metragem deverá começar em agosto, na cidade de Boston.