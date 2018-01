Após lista de indicados ao Oscar, começa a corrida aos cinemas

A Academia de Hollywood divulga a lista de filmes indicados à 80.ª edição do Oscar e assim é dada a largada para a correria dos cinéfilos aos cinemas. Em cartaz, Desejo e Reparação e Conduta de Risco, ambos com sete indicações cada um. E ainda, A Bússola de Ouro (direção de arte e efeitos visuais), Across the Universe (figurino), Piaf - Um Hino ao Amor (atriz e figurino). Veja também: Brasil fica fora da 80.ª edição do Oscar Confira as datas de estréia de outros candidatos: O Gângster - 25/1 Onde os Fracos Não Têm Vez - 1.º/2 Sweeney Todd: O Barbeiro Demoníaco da Rua Fleet - 8/2 Senhores do Crime - 8/2 Sicko - SOS Saúde - 8/2 Elizabeth - A Era de Ouro - 15/2 Persépolis - 15/2 Sangue Negro - 15/2 O Escafandro e a Borboleta - 22/2 Juno - 22/2 Na Natureza Selvagem - 22/2 Jogos do Poder - 29/2 Não Estou Lá - 7/3 A Família Savage - 28/3 Longe Dela - sem data Medo da Verdade - sem data