Após gravar com Xuxa, Tizuka filma vida da pajé Zeneida A cineasta Tizuka Yamasaki está às voltas com o novo filme de Xuxa Meneghel, "O Fantástico Mistério de Feiurinha", com lançamento previsto para o dia 25, dia de Natal. Isso, no entanto, não a faz perder de vista seu projeto mais autoral, o longa-metragem "Amazônia Caruana", estrelado pelos atores Carolina Oliveira, Dira Paes, Letícia Sabatella, Anderson Muller, Laura Cardoso, Ângelo Antônio e Thiago Martins (por coincidência, todos do elenco da novela "Caminho das Índias", de Glória Perez), mais José Mayer e Cássia Kiss. Com o filme já rodado, a cineasta está dando os últimos tratamentos de edição e busca patrocínio para sua finalização e comercialização.