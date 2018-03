Após ganhar o Oscar, Colin Firth diz que é hora de fazer comédia

"Quero fazer comédia", disse ele à rádio BBC na manhã desta segunda-feira, depois de ganhar sua estatueta do Oscar na noite de domingo.

"Acho que a dignidade e gravidade já ganharam destaque excessivo, e agora eu gostaria de fazer algo que me divirta, mudar de ritmo, mudar de tom. Acho que está na hora de levar adiante minha longa tradição de fazer papel de bobo."

O britânico de 50 anos já fez sucesso em papéis mais leves, especialmente como Mark Darcy, o advogado de direitos humanos que se apaixona e se mete em situações engraçadas na série "Bridget Jones".

Esse papel foi um gesto de reconhecimento ao papel que o levou a se destacar como ator: o do frio e distante Mr. Darcy na adaptação televisiva feita em 1995 do romance "Orgulho e Preconceito", de Jane Austen.

Indagado se o Oscar pode ajudá-lo a afastar algumas das associações com aquele papel, Firth respondeu:

"Acho que Mr. Darcy vai continuar vivo e ativo pelo resto de minha vida. Eu ficaria um pouco triste se o visse ir embora. Acho que existe uma ideia equivocada de que eu rejeite a associação com Darcy. Na realidade, isso não me incomoda nem um pouco."

"Na realidade eu odiaria ver esse rótulo me abandonar, então fico feliz em deixar que me siga por toda parte."

Ele descreveu a sensação de estar no palco para receber a maior honra do cinema como o de estar "cambaleando para trás no espaço."

"Quando cheguei lá em cima, percebi porque algumas pessoas desmontam completamente", contou.

"Você está cambaleando para trás no espaço. As pessoas não querem realmente ver isso, então você tem que se esforçar ao máximo para fazer seu trabalho com a maior compostura que conseguir apresentar."

Firth foi indicado a um Oscar no ano passado, na mesma categoria, pelo papel de professor universitário gay não assumido no drama "Direito de Amar".

Seus rivais este ano foram os ex-ganhadores do Oscar Javier Bardem, por "Biutiful", Jeff Bridges, por "Bravura Indômita", Jesse Eisenberg, por "A Rede Social", e James Franco, que também apresentou o Oscar, por "127 Horas."

(Reportagem de Michael Holden e Mike Collett-White)