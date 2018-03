Após Framboesa, Sandra Bullock leva Oscar de melhor atriz

Sandra Bullock, aos 45 anos, leva seu primeiro Oscar. Foto: Mario Anzuoni/Reuters

SÃO PAULO - Depois de ficar com o prêmio Framboesa de Ouro de Pior Atriz, Sandra Bullock, de 45 anos, conquistou, neste domingo, o Oscar de Melhor Atriz por seu elogiado trabalho em "Um Sonho Possível". Sandra tinha recebido também neste domingo, 7, o prêmio Framboesa de Ouro de Pior Atriz por sua atuação na comédia romântica "Maluca Paixão", da fundação Golden Raspberry Award, que todo ano elege os piores pouco antes da cerimônia de Hollywood. Sandra ganhou também o prêmio de pior dupla em cena do ano, com o companheiro Bradley Cooper no mesmo filme.

Veja também:

Mas a atriz deu o troco. Venceu o Oscar de melhor atriz, derrotando a lendária Meryl Streep, em sua 16.ª indicação e muito elogiada por seu papel em "Julie e Julia". Ainda concorriam na categoria Helen Mirren, por "The Last Station", Carey Mulligan, por "Educação", e Gabourey Sidibe, por "Preciosa - Uma História de Esperança".

Conhecida por papéis cômicos, muitas vezes ingênuos, Sandra Bullock construiu uma bem-sucedida carreira em Hollywood, onde se tornou garantia de sucesso de bilheteria. Em 2009, seus filmesarrecadaram mais de US$ 440 milhões nos EUA, o que a coloca entre os atores mais rentáveis do mundo.

A popularidade da atriz, de 45 anos, contrastava até agora com o pouco reconhecimento da indústria a seu trabalho. Além disso, ao longo da carreira, Sandra Bullock parecia ter demonstrado ser uma profissional mais centrada em entreter que em concorrer a prêmios.

No entanto, a adorável atriz provou que pode passear pelo drama com sucesso de crítica, e sem perder seu gancho com o público.

"Um Sonho Possível" é um drama baseado em fatos reais sobre como uma família branca e rica, marcada pelas convicções da mulher (Bullock), ajuda um menino afro-americano sem recursos a trilhar o caminho do sucesso através do futebol americano.

O tipo argumento de "Um Sonho Possível" não costuma ser dos mais premiados pela Academia, mas este ano a obra de John Lee Hancock chegou a ser indicada ao Oscar de Melhor Filme, graças em parte ao trabalho de Bullock.

Por seu trabalho em "Um Sonho Possível", Sandra Bullock ainda conquistou o prêmio de Melhor Atriz do sindicato de atores SAG, nos EUA, o Globo de Ouro de Melhor Atriz de Drama e empatou nessa mesma categoria com Meryl Streep no Critic's Choice Awards, dado pela mais importante associação amerciana de críticos.

Veja o trailer do filme: