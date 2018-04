Após enfarto, Anselmo Duarte recebe alta e deixa Incor

Após 23 dias de internação, o cineasta Anselmo Duarte, de 89 anos, recebeu alta e deixou o Instituto do Coração do Hospital das Clínicas, no final da tarde de quinta-feira, 10.

Duarte estava internado desde o dia 18 de agosto, quando foi submetido a exames que detectaram que ele sofreu um enfarto agudo do miocárdio de grau moderado e identificaram uma lesão na bexiga como causa de sangramento por via urinária.

Durante a internação, o cineasta foi submetido a tratamentos que estabilizaram o quadro clínico. Ele deve continuar com o tratamento em casa, intercalado com acompanhamento médico periódico em caráter ambulatorial.