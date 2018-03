Após divórcio, Brad Pitt volta a falar com Jennifer Aniston

Os atores Jennifer Aniston e Brad Pitt, que foram casados por 5 anos, voltaram a se falar a partir de mensagens de celular, relativamente pouco tempo após a artista Angelina Jolie ter anunciado o divórcio com o astro de "O Clube da Luta", com quem tem seis filhos. No entanto, esse contato entre os ex-casal trata-se apenas de uma amizade e nada de romance. De acordo com fonte de tabloide norte-americano, a relação não é "romântica" já que eles só são "amigos novamente".

Pitt mandou a primeira mensagem a Aniston no aniversário da protagonista de "Friends", no último dia 11 de fevereiro, e desde então os dois tem se conversado. De acordo com a fonte, o artista teria falado sobre como está sofrendo com o seu divórcio com Jolie e com a situação com seus filhos. "Brad disse [a Jennifer] que está tendo dificuldades com sua separação e os dois trocaram algumas mensagens lembrando seu passado juntos", afirmou.

"Estão fazendo parecer que Brad está correndo atrás de Jen, mas isso não é verdade, é simplesmente que eles estão em contato novamente um com o outro", continuou No momento da primeira mensagem, Aniston estava comemorando o seu aniversário em Cabo San Lucas, no México, com seu marido, Justin Theroux, com o qual casou em 2015. Segundo as fontes, o ator e cineasta, aliás, já tinha conhecimento das conversas e não liga para elas. "Justin concorda que os dois sejam amigos. Ele sabe que Jen só quer ser simpática", concluiu(ANSA)