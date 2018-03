Após dez anos, Matt Damon volta a viver o ex-agente 'Jason Bourne'

O ator Matt Damon retorna neste mês como o conturbado ex-assassino da CIA no mais recente episódio da série cinematográfica de sucesso sobre o agente Jason Bourne, retomando um papel para o qual o ator disse que foi difícil se preparar fisicamente uma década e meia após interpretá-lo pela primeira vez.

Jason Bourne, o quinto filme da franquia, chega aos cinemas no dia 27 de julho, estrelando Damon como o atribulado e inquieto herói, que reaparece na fronteira entre a Grécia e a Macedônia, após uma década desaparecido.

Na sessão de estreia europeia do filme em Londres, o ator afirmou que foi “bastante divertido” reinterpretar Bourne, já que voltou a trabalhar com rostos conhecidos. No entanto, fisicamente, a preparação para um filme com cenas intensas de luta e uma grande perseguição de veículos foi difícil, disse ele.

“Foi duro me preparar para isso, muito mais duro do que quando eu tinha 29 anos. Eu tenho 45 agora, um animal completamente diferente”, declarou o ator no tapete vermelho à Reuters. “Mas esse é um bom problema para se ter.”

Perguntado quem venceria uma disputa entre Bourne e outro icônico espião das telas, James Bond, Damon não quis se comprometer. Contudo, ele tinha poucas dúvidas sobre quem deveria assumir o papel do agente do MI6: o ator britânico Idris Elba.

"Eu gosto do Idris. Acho ele brilhante”, disse Damon. “Eu o assisto em qualquer coisa, e ele deixa tudo melhor. Ele faria a franquia melhor.”

No mais recente filme de Bourne, que tem como base os romances de Robert Ludlum, a atriz Julia Stiles volta como a agente Nicky Parsons, enquanto Alicia Vikander, fã há bastante tempo de Bourne, estreia como uma hacker na equipe do diretor da CIA.

“A franquia Bourne era uma das minha favoritas absolutas. Sou grande fã”, disse Alicia Vikander. “Foi realmente um momento ‘me belisca’ quando eu me vi, vi o filme pela primeira vez há uma semana. Foi como ‘meu Deus, estou fato num dos filmes!’”