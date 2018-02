Após 'Dark Knight', Christian Bale migra para 'O Exterminador' LOS ANGELES (Hollywood Reporter) - Christian Bale está em negociações para atuar em "Terminator Salvation: The Future Begins", o quarto filme da série de sucesso "O Exterminador do Futuro." McG ("As Panteras," "Somos Marshall") vai dirigir o filme, que será distribuído pela Warner Bros. A série, que teve origem com o diretor James Cameron e transformou Arnold Schwarzenegger em astro, girava em torno de um robô de um futuro em que as máquinas travam guerra contra a humanidade. O objetivo do robô era matar Sarah Connor, mãe do futuro líder da resistência humana. Com o avanço dos filmes, o filho, representado por Edward Furlong em "O Exterminador 2" e Nick Stahl em "O Exterminador 3", foi ganhando papel de mais destaque. Escrita por David Campbell Wilson, John Brancato e Michael Ferris, a história de "O Exterminador do Futuro 4" foca John Connor, agora na casa dos 30 anos, liderando o que restou da raça humana na luta contra as máquinas. Christian Bale já foi visto este ano em "Os Indomáveis", "O Sobrevivente" e "I'm Not There" e no momento está filmando "The Dark Knight" da Warner, sequência de "Batman Begins". (Por Borys Kit)