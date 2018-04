'Apocalypse Now' ganhará jogo interativo desenvolvido por Francis Ford Coppola

Francis Ford Coppola está desenvolvendo um game de terror psicológico baseado em seu filme épico sobre a Guerra do Vietnã Apocalypse Now e pede que o público contribua com 900 mil dólares para ajudar nos custos de produção.

O premiado diretor lancou uma página no Kickstarer para arrecadar fundos para o jogo, que, segundo ele, levará cerca de 3 anos para ficar pronto. Até quinta-feira, um dia após o anúncio de Coppola, o fundo tinha alcançando 55 mil dólares.

O jogo interativo vai envolver interpretação de papéis com jogadores assumindo o personagem do capitão Willard (interpretado por Martin Sheen no filme de 1979), que está em uma missão secreta para assassinar o coronel desertor Kurtz (interpretado por Marlon Brando), disse o diretor em comunicado.

"Há quarenta anos, eu saí determinado a fazer um filme que poderia, com sorte, influenciar gerações de espectadores por anos. Hoje, estou unido com novos atrevidos, um time que quer fazer uma versão interativa de Apocalypse Now, em que você é o Capitão Benjamin Willard em meio ao cruel cenário da Guerra do Vietnã", disse Coppola.