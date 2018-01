'Apenas uma Vez' combina romance e música em Dublin

O musical irlandês Apenas uma Vez (Once), que tem estréia nacional nesta sexta-feira, 17, é uma história de amor despretensiosa, que já ganhou diversos prêmios, incluindo um Oscar de Melhor Canção Original e o prêmio do público no Festival de Sundance do ano passado. Veja também: Trailer de 'Apenas uma Vez' No Oscar, aliás, Apenas uma Vez conseguiu o grande feito de bater os outros quatro indicados, todos canções do filme Encantada, produção Disney. O diretor e roteirista John Carney começou sua carreira como músico numa banda irlandesa e sempre se interessou pela forma como os musicais inserem as canções em seu contexto. Para que as músicas não parecessem gratuitas ao longo do filme, os personagens principais são músicos e expressam sua relação por meio de sua arte. O personagem masculino é conhecido apenas como o Cara e interpretado pelo músico Glen Hansard, da banda The Frames. Ele ganha a vida cantando nas ruas de Dublin, quando não está na loja do pai, onde conserta aspiradores de pó. Um dia, uma imigrante tcheca se aproxima dele e acabam formando uma dupla. A personagem é conhecida apenas como a Garota e é vivida pela música tcheca Markéta Irglová, que estréia no cinema neste filme. A Garota sustenta a mãe e a filha vendendo flores nas ruas de Dublin. Ela se encanta com a música e o esforço dele na rua. Assim, a parceria dos dois começa a parecer algo natural. O Cara está sempre se atormentando por ter perdido o grande amor de sua vida, enquanto a Garota sempre se questiona sobre o marido que deixou para trás em seu país natal. Para o público, um romance entre os dois começa parecer a coisa mais natural do mundo. Mas eles estão tão envolvidos com outros problemas que parecem não notar isso. A canção ganhadora do Oscar é Falling Slowly e foi composta pelos dois músicos que protagonizam Apenas uma Vez. A letra fala das dores do amor. Enquanto a música toca, vemos imagens do Cara e da Garota, às vezes juntos, às vezes separados - mas mostrando sempre que o laço musical deles é muito forte. A química entre os dois músicos-atores não é fruto do acaso. Eles já haviam feito um álbum juntos. Embora sem experiência como atores, os dois interpretam os personagens com segurança e naturalidade, o que dá mais força ao filme.