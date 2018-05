Aos 89 anos, morre o ator italiano Paolo Ferrari

ROMA, 06 MAI (ANSA) - Morreu neste domingo (6), aos 89 anos de idade, o ator e dublador italiano Paolo Ferrari, conhecido por suas participações em filmes de cineastas como Franco Zeffirelli, Alessandro Blasetti e Elio Petri.

Nascido em Bruxelas, em 26 de fevereiro de 1929, Ferrari estrelou cerca de 40 produções no cinema e dezenas de séries e longas para a televisão, além de inúmeras peças de teatro, sua grande paixão. Também construiu uma consistente carreira de dublador e foi apresentador de programas de TV.

Ele deixa três filhos: Fabio e Daniele, de seu primeiro casamento, com Marina Bonfigli (1930-2015), e Stefano, de seu matrimônio com Laura Tavanti. Ambas foram suas companheiras de cena. Ferrari estava afastado do mundo do espetáculo e vivia em uma casa de campo perto de Roma.

"É um lugar para ler, escutar música, cultivar rosas, andar de bicicleta, meditar. Dedico algumas horas todos os dias à meditação. Deixar os pensamentos seguirem, sem prendê-los", dissera o ator recentemente, sobre a decisão de se isolar.

