Ao contrário de Jolie, Nicole Kidman não venderá fotos da filha

A atriz Nicole Kidman não pretende vender imagens da sua filha Sunday Rose, nascida no dia 7 de julho, em Nashville, nos Estados Unidos. Veja também: Pai de Angelina Jolie está feliz com os netos gêmeos Nomes dos gêmeos de Angelina e Pitt já fazem sucesso Angelina Jolie dá à luz gêmeos na França Enquanto Angelina Jolie e Brad Pitt venderam fotos dos seus gêmeos recém-nascidos por US$ 11 milhões, a ex-mulher de Tom Cruise decidiu fazer o oposto. Um porta-voz de Kidman explicou ao jornal Sidney Morning Herald que a atriz australiana e o seu marido, o cantor Keith Urban, "estão recusando todas as ofertas, porque acham não ser apropriado vender imagens da sua filha por dinheiro, e muito menos para obras de caridade". "Se consentissem em publicar imagens (de Sunday Rose), não aceitariam dinheiro de qualquer maneira", acrescentou.