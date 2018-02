Antonio Banderas visita projeto social em Natal

O ator Antonio Banderas, de 47 anos, e sua mulher, a atriz Melanie Griffith, de 50 anos, visitaram neste sábado, 8, o projeto social Escola das Dunas, no município de Pitangui. O ator hollywoodiano é garoto propaganda do grupo hoteleiro espanhol Sanchez. Banderas e Melanie estão no Brasil para conhecer o Grand Natal Golf, empreendimento turístico e imobiliário que o grupo Sanchez constrói nas praias de Pitangui e Jacumã, em parceira com a Sociedade Potiguar de Empreendimentos Ltda. Veja também: Antonio Banderas visita Brasil para conhecer sua casa de verão Banderas e Melanie assistiram uma aula de primeiros socorros e tiraram fotos com os jovens do projeto social Escola das Dunas. Ator Antonio Banderas. Foto: André Dusek Antonio Banderas e sua mulher, Melanie Griffith. Foto: André Dusek Antonio Banderas visita projeto social Escola das Dunas, no município de Pitangui. Foto: André Dusek Antonio Banderas e Melanie Griffith assistem aula de primeiros socorros no projeto social Escola das Dunas, no município de Pitangui. Foto: André Dusek