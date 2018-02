Antonio Banderas visita Brasil para conhecer sua casa de verão

Conhecer o lugar onde será construída a casa de verão do casal. Este é um dos objetivos da visita do casal de atores hollywoodianos Antonio Banderas, de 47 anos, e Melanie Griffith, de 50 anos, que desembarcam nesta sexta-feira, 7, em Natal. Eles passam o fim de semana na cidade a convite dos empresários José Antonio Sanchez e Pilar Romero, proprietários do grupo hoteleiro espanhol Sanchez. Os astros do cinema jantam na noite desta sexta no restaurante Abade. Entre os convidados está a governadora Wilma de Faria (PSB). Banderas é garoto propaganda do grupo, a exemplo do jogador de futebol Ronaldo Nazário, o "Fenômeno". O ator e a atriz vão conhecer o Grand Natal Golf, empreendimento turístico e imobiliário que o Sanchez constrói nas praias de Pitangui e Jacumã, em parceira com a Sociedade Potiguar de Empreendimentos Ltda, do empresário local Paulo de Paula. As obras da primeira fase do complexo - que terão duração de três anos de serviços - começam ainda em dezembro e prevê a construção de 1.274 apartamentos. Ao todo, o Grand Natal Golf terá 35 mil residências, 9 complexos hoteleiros, 5 campos de golfe com 18 buracos cada, hospitais, clínicas e shoppings. É uma verdadeira cidade. O mercado imobiliário local fala em cifras de quase 2 bilhões de euros no mega-investimento, que deve ser o maior da América Latina neste segmento. O ator e o jogador do Milan ajudam a divulgar o projeto da Fundação Sanchez Romero que deverá desenvolver ações sociais nas comunidades de Extremoz e Ceará-Mirim, municípios onde ficam as duas praias sedes do resort. Umas das preocupações do grupo e das estrelas que emprestam seu prestígio a iniciativa é melhorar a qualidade de vida das populações da região. Preparação de mão de obra para o mercado de trabalho, respeito ao ecossistema e o desenvolvimento sustentável são os pilares apontados pela Fundação. "Optamos por colocar o nome de Natal no nosso empreendimento como uma forma de consolidar a cidade como destino turístico, oportunizando os esforços de mídia divulgando as belezas únicas de Natal", afirma José Antonio Sanchez, presidente do grupo e que há cinco anos investe na divulgação de Natal como destino para as férias e segunda moradia para europeus. A visita tem caráter pessoal e o casal Banderas não deve dar declarações à imprensa. Banderas e Melanie chegam a Natal em um jatinho do grupo Sanchez. O restaurante do jantar desta noite fechará as portas, exclusivamente, para receber os convidados dos empresários espanhóis. No sábado, 8, os atores irão até a área do Grand Natal Golf, quando conhecerão o local onde será erguida a residência de verão da família Banderas. Eles deixam Natal no domingo, 9.