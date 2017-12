Antonio Banderas vai voltar a dirigir filmes O ator espanhol Antonio Banderas volta a dirigir um filme depois de 7 anos, quando conduziu Loucos do Alabama (1999). Banderas prepara-se para lançar O Caminho dos Ingleses. O filme, que foi quase todo rodado em Málaga (sul da Espanha), cidade andaluza onde nasceu Banderas, trata da transição da adolescência à maturidade de um grupo de jovens que interagem com outros adultos que, por sua vez, experimentam mudanças em suas vidas. Espera-se também que saia do papel o filme - tantas vezes adiado - Tarântula, produção que faria em parceria com o renomado cineasta espanhol Pedro Almodóvar. "Pedro sabe que a ele basta pegar o telefone e discar meu número para que eu diga sim, mas se eu ligo pra ele, pede para a secretária dizer que não está", ironizou Banderas, revelando que o filme fala de uma relação entre homem e mulher "mas com essa dose de loucura que apenas ele sabe levar ao cinema". Antonio Banderas pôde ser visto nas telonas do Brasil recentemente em Vem Dançar, na pele do professor Pierre Dulaine, que dá aulas de dança gratuitas aos alunos mais problemáticos de um colégio de Nova York.