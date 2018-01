Antonio Banderas vai interpretar fundador da Lamborghini no cinema

O ator espanhol Antonio Banderas interpretará o fundador da famosa marca italiana de automóveis Lamborghini em um filme que protagonizará ao lado de Alec Baldwin, informou nesta quinta-feira o site especializado "Deadline".

Sob o título provisório "Lamborghini - The Legend", este filme, que será dirigido por Michael Radford ("O Mercador de Veneza", 2004), relatará a vida de Ferruccio Lamborghini e mostrará como ergueu seu império automobilístico.

Banderas se encarregará de dar vida a Ferruccio Lamborghini, enquanto Baldwin se colocará na pele de seu rival, Enzo Ferrari.

Bobby Moresco, conhecido por ter produzido filmes como "Crash: No Limite" (2004) e "Menina de Ouro" (2004), se ocupará do roteiro desta produção baseada no livro "Ferruccio Lamborghini. A storia ufficiale", escrito por seu filho Tonino Lamborghini.

"Meu livro é o único perfeitamente respeitoso com a vida real de meu pai, apesar das numerosas lendas e anedotas escritas ou contadas por outras pessoas que buscavam alguns minutos de fama", declarou Tonino Lamborghini.

"Acredito de verdade que este filme pode traduzir em imagens e palavras a grande humanidade de Ferruccio e transmitir aos espectadores em todo o mundo a personalidade de meu pai: um homem cheio de energia, carisma e paixão", acrescentou.

Banderas, que em 2016 apresentou o filme "Altamira", sofreu em janeiro um infarto sobre o qual disse posteriormente ter se recuperado sem problemas graves.

"Sofri um ataque cardíaco em 26 de janeiro, mas tive muita sorte, foi benigno e não deixou danos", declarou o ator em março no Festival de Cinema de Málaga (Espanha), onde também assegurou que o melhor de sua carreira "está por vir".