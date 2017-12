Antonio Banderas vai interpretar descobridor dos desenhos de Altamira

Antonio Banderas filmará em outubro Altamira, com a história de Marcelino Sanz de Sautuola, descobridor da caverna com pinturas rupestres. Sautuola foi acusado de falsificar essas relíquias pré-históricas, "gerando um confronto entre igreja e ciência ", lembra o ator.

Banderas enfatiza que a história da Sanz de Sautuola é "muito interessante" pela descoberta, que também causou a desagregação da família do descobridor. “É ao mesmo tempo um drama familiar que vai para algo maior do que a família. E é uma história que poucas pessoas sabem”, diz o ator, que gostou do envolvimento da produtora Morena Films e do diretor Hugh Hudson no projeto.

"Gosto muito desse opção por um tom inglês (ao filme), quase James Ivory ", diz o ator, que irá trabalhar na Cantábria, com muito verde e um ambiente britânico. Ele se orgulha de ser andaluz e acredita que, longe de prejudicá-lo, sua origem o beneficia. No caso de Galgo, o ex-legionário que interpreta em Os Mercenários 3, sua simpatia verborrágica conquistou o grupo.

"Eu tinha que justificar sua entrada dentro do grupo e fiz o lógico: tinha pertencido à Marinha espanhola, saiu por uma experiência dramática, e termina no grupo”. O ator está envolvido na promoção de Os Mercenários 3. Os atores estiveram em Marbella, no sul da Espanha, para divulgar o longa, e Banderas deveria ter atuado como anfitrião. Ele tem uma casa ao lado do hotel onde a equipe se hospedou. Mas não houve tempo. De lá, foram à Alemanha. “O mesmo circo, mas em alemão, muito mais chato e sem paella”.

Ele volta a Marbella neste fim de semana, já que será o anfitrião da festa do Festival Starlite, onde devem comparecer personalidades como o empresário mexicano Carlos Slim, o homem mais rico do mundo. Ele celebra seu aniversário na festa, pois completa 54 anos no domingo.