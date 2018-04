Anthony Hopkins pode interpretar Alfred Hitchcock

LOS ANGELES - O ator veterano Anthony Hopkins pode ser o escolhido para dar vida ao mítico cineasta Alfred Hitchcock, em um filme baseado no livro Alfred Hitchcock and the Making of Psycho, informa nesta sexta-feira, 21, a edição digital da revista The Hollywood Reporter.

Ganhador de um Oscar por O Silêncio dos Inocentes, Hopkins negocia atualmente o papel protagonista do projeto, inspirado na obra de Stephen Rebello.

Já Sacha Gervasi, diretor do aclamado documentário Anvil! A História de Anvil, mantém conversas para comandar o longa, produzido pelo estúdio Montecito, com roteiro de John McLaughlin (Cisne Negro).

O livro, publicado em 1998, aborda o momento na vida de Hitchcock em que, no auge de sua carreira como diretor, decide apostar num filme de terror de baixo orçamento: Psicose.

Naquela época, nenhum grande estúdio quis se arriscar na empreitada e o próprio cineasta teve de conseguir por si próprio o financiamento do projeto.

Psicose tornou-se uma das mais bem-sucedidas obras de Hitchcock e uma das mais influentes da história do cinema.