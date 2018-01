Anthony Hopkins enfrenta forças demoníacas em 'The Rite'

O projeto da New Line trata de um seminarista norte-americano desiludido que assiste a aulas sobre exorcismo no Vaticano e acaba reencontrando sua fé através de contatos com forças demoníacas.

Anthony Hopkins fará um padre especializado em exorcismos e cujos métodos não são necessariamente tradicionais.

A direção será de Mikael Hafstrom ("Fora de Rumo"), e o roteiro é adaptado de um livro de Matt Baglio.

Hopkins parece estar se habituando a combater forças sobrenaturais. O ator está sendo visto nos cinemas atualmente, caçando um lobisomem em "O Lobisomem", e está filmando "Thor", da Marvel, no qual faz papel de Odin, o senhor de Asgard.