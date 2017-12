'Antes Só do que Mal Casado' aposta em humor incorreto

Os irmãos Bob e Peter Farrelly ficaram famosos no final dos anos de 1990 com a comédia Quem Vai Ficar com Mary?, demostrando gosto pelo humor vulgar e politicamente incorreto. Com o tempo, o cinema da dupla foi ganhando outro elemento: um pouco mais de sentimento. O novo trabalho deles, Antes Só do que Mal Casado", em estréia nacional na sexta-feira, 9, não foge à regra. Veja também: Trailer de 'Antes só do que mal Casado' Ben Stiller, protagonista de Quem Vai Ficar com Mary?, volta a reunir-se com os Farrelly. Aqui ele é Eddie Cantrow, um solteirão dono de uma loja de artigos esportivos que nem pensa em viver um relacionamento, mas é pressionado pelo pai e por um amigo. Ele acaba conhecendo Lila (Malin Akerman), que parece ser a mulher ideal. Pouco tempo depois, casam-se e vão para o México passar a lua-de-mel. Só então ele descobre que entrou numa furada. Com o tempo, a noiva se revela ninfomaníaca, grosseira e beberrona. Porém, quando Lila é obrigada a ficar fechada no quarto do hotel, Eddie tem mais tempo para passear sozinho, e conhecer melhor a bela e encantadora Miranda (Michelle Monaghan, de Missão Impossível 3), hóspede no mesmo hotel. Ele se envolve com ela, mas não conta que é casado. Antes Só do que Mal Casado é inspirado em O Rapaz que Partia Corações (1972), de Elaine May, retratando um rapaz judeu que casava com sua noiva judia para descobrir, pouco depois, que estava apaixonado por uma gói. Aqui, há algumas mudanças: o protagonista casa-se com uma loira incendiária para descobrir que preferia ficar com a morena menos estonteante. Como sempre nos filmes da dupla, há piadas para todos os gostos, envolvendo países em desenvolvimento, em especial o México, homossexuais e negros. Mas aqui os Farrelly pegam menos pesado com as escatologias do que em filmes como Quem Vai Ficar Com Mary? - a maior parte delas envolvendo Lila e seus hábitos estranhos.