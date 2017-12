Antes da estréia, <i>Homem-Aranha 3</i> já bateu vários recordes Homem-Aranha 3 chega aos cinemas brasileiros no dia 4 de maio e já bateu alguns recordes: é o longa-metragem mais caro da história - com um orçamento de US$ 300 milhões (R$ 600 milhões) -, é o filme da série que mais vendeu ingressos antecipadamente nos Estados Unidos e promete ter a maior bilheteria de 2007. Segundo informações divulgadas no início da semana pelo site Movietickets.com, empresa especializada em venda de ingressos pela internet, o volume de compras é três vezes superior ao do filme anterior, Homem-Aranha 2. No caso do Fandango.com, a venda de entradas para Homem-Aranha 3 é quatro vezes mais rápida que a do filme de 2004. Os primeiros dois capítulos do herói arrecadaram mais de US$ 1,6 bilhão (R$ 3 bilhões) pelo mundo. O site oficial do terceiro episódio da saga de Peter Parker já totalizou 20 mil visitas por dia com 100 mil downloads do trailer. No terceiro filme do super-herói, dirigido por Sam Raimi, Peter Parker (Tobey Maguire) vive momentos de equilíbrio entre suas atribulações de Homem-Aranha e sua paixão por Mary Jane Watson (Kirsten Dunst). Mas, ao mesmo tempo, fica envaidecido demais com a fama junto ao público e negligencia as pessoas mais próximas dele. Os grandes embates do herói serão com os vilões Venom (Topher Grace) e Sandman (Thomas Haden Church). Está confirmada também a aparição de Duende Verde (Willem Dafoe).