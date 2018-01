Annette Bening será presidente do júri do Festival de Veneza

A atriz norte-americana Annette Bening será a presidente do júri da 74ª Mostra Internacional de Arte Cinematográfica de Veneza, anunciou o diretor do festival, Alberto Barbera, nesta quarta-feira (5). O evento ocorre entre os dias 30 de agosto e 9 de setembro de 2017.

"É uma honra para mim ser chamada para fazer o papel de presidente do júri. Espero com impaciência ver os filmes e trabalhar junto com os meus colegas jurados para celebrar o melhor do cinema mundial neste ano", disse Bening ao ser anunciada.

Já o diretor destacou que está "particularmente feliz" por Bening ter aceitado o posto já que acredita que "ela saberá desenvolver o papel com o talento manifestado durante uma carreira de estrela hollywoodiana, que teve escolhas sempre interessantes e muito corajosas".

"Fazia tempo que a longa série de presidentes masculinos do júri internacional da Mostra de Cinema de Veneza deveria ser interrompida para dar lugar a uma mulher de grande talento, inteligência e inspiração", acrescentou ainda Barbera.

A atriz norte-americana recebeu quatro indicações ao Oscar por seus papéis nos filmes "Beleza Americana" (1999), "Adorável Júlia" (2004), "Minhas Mães e Meu Pai" (2010) e "Os Imorais" (1990). (ANSA)