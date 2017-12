Anne Hathaway é mãe de um menino

A atriz americana Anne Hathaway deu à luz um menino, tornando-se mãe pela primeira vez, informou a imprensa americana nesta quinta-feira, 7.

A ganhadora do Oscar de melhor atriz coadjuvante em 2013 por sua atuação em Os Miseráveis, teve Jonathan Rosebanks Shulman no dia 24 de março passado, em Los Angeles, segundo o site especializado em celebridades E!.

Hathaway confirmou no início do ano que estava grávida colocando uma foto no Instagram exibindo sua barriga. Anne Hathaway, 33 anos, está casada desde 2012 com o ator Adam Shulman, 35.