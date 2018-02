Anne Hathaway revela dieta a base de mingau de aveia para 'Les Misérables'

"Eu tive que ficar obcecada com isso, a ideia era parecer quase morrendo", disse Hathaway à Vogue sobre a preparação para seu papel como a prostituta Fantine na versão musical do clássico romance francês do século 19 de Victor Hugo.

Hathaway, 30 anos, contou à edição de dezembro da revista que primeiro perdeu 5 quilos para começar a filmar e depois mais 7 quilos comendo nada além de um pouco de mingau de aveia por dia.

"Olhando para trás, toda a experiência --e não a julgo de qualquer maneira-- foi definitivamente um pouco louca", disse a atriz de "O Cavaleiro das Trevas Ressurge".

"Foi definitivamente uma ruptura com a realidade, mas eu acho que essa é a Fantine mesmo."

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Mudanças corporais extremas tornaram-se parte da tradição de Hollywood, até mesmo entrando na propaganda dos filmes.

Natalie Portman recebeu muita publicidade por perder cerca de 9 quilos para seu papel premiado com o Oscar como uma bailarina em "Cisne Negro", de 2010.

Hathaway disse que foi uma transição complicada voltar ao dia-a-dia depois das filmagens.

"Eu estava em tal estado de privação --físico e emocional", disse ela. "Quando cheguei em casa, eu não conseguia reagir ao caos do mundo sem me sentir esgotada. Levei semanas até me sentir como eu mesma novamente."

Dirigido por Tom Hooper ("O Discurso do Rei"), "Les Misérables" está programado para ser lançado em 25 de dezembro nos Estados Unidos e é visto como um forte candidato ao Oscar.

A versão cinematográfica do musical também é estrelada por Hugh Jackman e Russell Crowe.

(Reportagem de Eric Kelsey)