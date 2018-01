Anne Hathaway pode atuar no filme sobre boneca Barbie

A atriz Anne Hathaway negocia com a Sony para interpretar a famosa boneca de brinquedo "Barbie" e, desta maneira, substituir Amy Schumer, que inicialmente ficaria com o papel, informaram nesta segunda-feira (24) a mídia especializada.

De acordo com o "The Hollywood Reporter", Hathaway poderia desembarcar no longa-metragem, ao mesmo tempo que Alethea Jones deve ser a diretora do filme.

Em dezembro do ano passado, foi anunciado que a comediante Amy Schumer seria a protagonista do filme sobre Barbie, mas em março, deixou o projeto por problemas de agenda.

No último esboço conhecido sobre o filme, que deve estrear em janeiro de 2018, a ação girava em torno de uma mulher que vive em Barbieland e que é expulsa desse mundo por não ser suficientemente perfeita, pela sua personalidade original e por não se ajustar aos parâmetros da sociedade onde vive.

Anne Hathaway venceu o Oscar de melhor atriz coadjuvante por "Os Miseráveis" (2012) e o seu último trabalho é "Colossal".