Anne Hathaway e Rodrigo Santoro podem participar de 'Rio'

Anne Hathaway, Rodrigo Santoro e Neil Patrick Harri estão negociando para participar com suas vozes em "Rio", a próxima colaboração entre Blue Sky Studios, Fox Animation e o diretor brasileiro Carlos Saldanha, todos ainda surfando na onda global de 882 milhões de dólares que foi "A Era do Gelo 3."

"Rio", que acompanha as aventuras de um papagaio nerd que parte de sua gaiola numa cidadezinha do Minnesota para o Rio de Janeiro, tem lançamento programado para 8 de abril de 2011. Como "A Era do Gelo 3", será filmado em animação digital 3D. A produção será de Chris Jenkins ("Tá Dando Onda") e Bruce Anderson ("Horton e o Mundo dos Quem").

Hathaway e Harris já trabalharam com animação antes. Anne Hathaway dublou a Chapeuzinho em "Deu a Louca na Chapeuzinho", da Weinstein Co, em 2005, e Harris dublou um personagem em "Tá Chovendo Hambúrguer", da Sony Pictures Animation. A Fox não confirmou a escolha do elenco.

Com os três filmes "A Era do Gelo", "Horton" e "Robôs", a Blue Sky e a Fox já geraram 2,4 bilhões de dólares de arrecadação mundial desde 2002. O diretor brasileiro Carlos Saldanha, que vem desenvolvendo "Rio" há anos, participou de todos esses filmes, menos "Horton."

Anne Hathaway foi vista mais recentemente em "Noivas em Guerra". Seus próximos papéis serão em "Valentine's Day" e em "Alice no País das Maravilhas", de Tim Burton, como a Rainha Branca.

Neil Patrick Harris apresentou a cerimônia do Emmy recentemente e ainda está na comédia da CBS "How I Met Your Mother". Seu próximo filme será "Beastly", da CBS Filmes, que chegará aos cinemas em julho de 2010.

Rodrigo Santoro já atuou em "Post Grad", "Che", "Cinturão Vermelho" e "300". O brasileiro será visto a seguir em "There Be Dragons", sob a direção de Roland Joffe.