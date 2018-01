Anne Hathaway anunciará indicados ao Oscar

A atriz Anne Hathaway será a encarregada de anunciar, na próxima terça-feira, junto a Tom Sherak, presidente da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas de Hollywood, os candidatos à 82ª edição do Oscar, anunciou hoje, 26, a entidade.

Hathaway e Sherak farão o anúncio dos indicados em dez de 24 categorias a partir das 5h30 (11h30 de Brasília), no teatro Samuel Goldwyn, em Beverly Hills.

Os concorrentes aos outros prêmios serão revelados aos jornalistas presentes de uma só vez, e também na internet, no site da Academia.

No ano passado, Anne recebeu sua primeira indicação ao Oscar, na categoria de melhor atriz, por seu papel no drama "O Casamento de Rachel".

A intérprete, de 27 anos, ficou mundialmente famosa graças ao filme "O Diabo Veste Prada" (2006), no qual contracenava com Meryl Streep.

A 82ª edição do Oscar, o maior prêmio do cinema mundial, acontecerá em 7 de março, no Teatro Kodak, em Hollywood, com transmissão para mais de 200 países.

Pela primeira vez em mais de 60 anos, dez produções, e não cinco, disputarão o prêmio de melhor filme.