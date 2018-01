Anne Hathaway anuncia os indicados ao Oscar 2010

A atriz Anne Hathaway vai participar, ao lado do presidente da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas de Hollywood, Tom Sherak, da cerimônia que anuncia os indicados nas 24 categorias do Oscar nesta terça, às 11h30 (horário de Brasília).

A atriz, de 27 anos, foi uma das indicadas do ano passado, por seu papel no filme O Casamento de Rachel, mas ficou mundialmente famosa em 2006, graças ao filme O Diabo Veste Prada (2006), no qual contracenava com Meryl Streep, num filme sobre as tiranias do mundo da moda.

O Brasil está fora da disputa na categoria de filmes estrangeiros, restando torcer pelo filme peruano La Teta Asustada ou o argentino El Secreto de Sus Ojos.

A novidade deste ano é que serão indicados dez filmes, e não mais cinco, para a categoria principal, a de Melhor Filme do Ano. Avatar que bateu o recorde histórico de bilheteria no mundo pode romper a tradição da Academia de conceder o prêmio máximo a um filme de ficção científica. Outras produções que que podem entrar na competição são: o desenho animado Up, Altas Aventuras, Preciosa - Uma História de Esperança, Guerra ao Terror e o documentário The Cove.

Depois que Anne Hathaway divulgar os nomes dos principais indicados, a Academia vai divulgar a lista com os candidatos nas 24 categorias. A cerimônia de entrega dos troféus será realizada no dia 7 de março no teatro Kodak de Hollywood.