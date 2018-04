Anne Francis, estrela de 'Planeta Proibido', morre aos 80

Anne Francis, a primeira mulher que atuou com destaque como detetive em uma série de TV semanal, Honey West de 1965, morreu no domingo, 2, de complicações em um câncer pancreático em uma casa de repouso em Santa Bárbara, informou o Los Angeles Times. Ela tinha 80 anos.

Francis também estrelou o clássico de ficção científica O Planeta Proibido e teve papéis em mais de 30 filmes, incluindo Conspiração do Silêncio (1965); Battle Cry (1955); Sementes de Violência (1955); The Hired Gun (1957); Don't Go Near the Water (1957); Projeto Brainstorm (1983); Funny Girl - A Garota Genial (1968); e Hook, Line and Sinker (1969).

Honey West começou a ser exibido na rede de televisão americana ABC em 1965. O seriado serviu como piloto para séries de meia hora de duração, que eram produzidas por Aaron Spelling. Na trama, Francis era caracterizada como uma detetive da agência do pai, em Los Angeles. Ela tinha um parceiro (feito pelo ator John Ericson) e uma jaguatirica de estimação.

Nascida em Ossining (Nova York), ela se tornou atriz ainda criança e foi para Hollywood assinar contratos com a Fox e MGM. Ela adquiriu status cult como uma das estrelas da MGM em Planeta Proibido como Altaria, a filha do cientista interpretado por Walter Pidgeon.