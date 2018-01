'Annabelle 2: A Criação' ganha novo trailer assustador; assista

O novo trailer de 'Annabelle 2: A Criação' dá mais pistas de como tudo aconteceu com o surgimento da boneca do mal. A história narra a criação do orfanato que recebe meninas na antiga casa da família Mullins, mesmo local onde um espírito passou a habitar o corpo da boneca.

Pelo olhar de Janice, uma menina com uma deficiência, a boneca vai assombrar a todos para cumprir seu objetivo.

O lançamento do filme está previsto para 17 de agosto. Anabelle 2: A Criação se trata de uma história paralela a Invocação do Mal (2013), que ganhou uma sequência no ano passado.