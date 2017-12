'Annabelle 2 - A Criação do Mal' ganha novo trailer

A Warner Bros. Pictures divulgou o novo trailer legendado do esperado retorno da boneca mais assustadora do mundo aos cinemas: Annabelle 2 – A Criação do Mal. O vídeo apresenta novos detalhes da história.

Com estreia prevista para 17 de agosto de 2017, o filme conta com o diretor David F. Sandberg e os produtores James Wan e Peter Safran.

Em Annabelle 2 – A Criação do Mal, vários anos após a trágica morte de sua filha, um fabricante de bonecas e sua esposa abrigam em sua casa uma freira e várias meninas de um orfanato que foi fechado, e logo se tornam alvos da possuída criação do fabricante de bonecas, Annabelle.

Annabelle 2 – A Criação do Mal é uma apresentação da New Line Cinema e uma produção da Atomic Monster e da Safran Company. O filme será distribuído pela Warner Bros. Pictures, uma empresa do grupo Warner Bros. Entertainment.