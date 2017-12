'Anna' e 'Oscuro Animal' lideram lista de pré-selecionados da Colômbia ao Oscar

Os filmes colombianos como Oscuro Animal e Anna estão no topo daa lista de pré-selecionados para competir na representação do país no Oscar e Goya, da Academia Colombiana de Artes Cinematográficas e Ciências (CCAEC) relatou.

A lista de filmes que aspiram a representar a Colômbia na categoria de Filme Estrangeiro se completa com Alias ​​Maria, Jose Luis Rugeles e A Semente do Silêncio, por Felipe Cano, de acordo com uma declaração do CCAEC.

Anna foi filmado por Jacques Toulemonde, co-roteirista de O Abraço da Serpente, que no ano passado esteve entre os nomeados finais, enquanto Oscuro Animal foi dirigido por Felipe Guerrero.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Estes dois filmes repetidos na lista elaborada pelos 27 membros do conselho do CCAEC, ao lado de A semente do Silêncio e "Pariente" Ivan D. Gaona para representar a Espanha no Goya.

Todas essas fitas aspirar a ser os representantes da Colômbia na categoria Melhor Filme Latino-americanoatribuídos pela Academia de Artes e Ciências Cinematográficas de Espanha.

Três das fitas, Alias ​​Maria, Oscuro Animal e toque em Pariente em questões relacionadas com o conflito armado interno no país pela violência gerada por guerrilheiros, paramilitares e traficantes de drogas. Para Oscar foram registrados 17 filmes, enquanto que para 20 Goya fez.

Cada festival irá percorrer um filme colombiano, o relatório da CCAEC, que vai liberar a dois eleitos em 12 de setembro.

No ano passado, A Terra e Sombra, Cesar Acevedo, era o representante da Colômbia em Goya, mas conseguiu não fazer o corte e estar entre os nomeados finais.