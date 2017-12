'Anjos e Demônios' é adiado devido à greve dos roteiristas

A produtora Columbia Pictures anunciou neste sábado, 17, que adiou a filmagem de Anjos e Demônios, filme baseado no best-seller de Dan Brown, autor de O Código Da Vinci, devido à greve de roteiristas de Hollywood. Um comunicado da Columbia Pictures acrescentou que devido à greve, que entrou na sua terceira semana, decidiu adiar para 2009 o lançamento do filme, estrelado por Tom Hanks. A produção foi adiada porque precisa de mudanças no roteiro. O roteirista Akiva Goldman, devido à greve, não pode editar ou fazer reformas no texto enquanto durar o movimento, disseram fontes sindicais. Há quatro anos Goldman recebeu o Oscar de melhor roteiro adaptado por Uma Mente Brilhante, com Russell Crowe. "Os cineastas e o estúdio acham que o roteiro está muito bom, mas acreditamos que ele ainda não está no nível necessário para este ambicioso projeto", disse o comunicado. Pelo menos nove séries de televisão, entre elas Desperate Housewives e The Office tiveram que interromper a sua produção devido à greve. O sindicato de roteiristas de Hollywood iniciou a paralisação no dia 5 de novembro, com o fracasso das negociações por um aumento. A Columbia Pictures disse que não acredita que a greve afete outras produções previstas para o próximo ano, inclusive o próximo filme da série 007.