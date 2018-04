'Anjos e Demônios' domina bilheterias na América do Norte "Anjos e Demônios," thriller religioso protagonizado por Tom Hanks, assumiu o primeiro lugar nas bilheterias da América do Norte após vender a quantia respeitável de 48 milhões de dólares em entradas, ainda atrás do badalado predecessor "O Código da Vinci," afirmou neste domingo a distribuidora do filme.