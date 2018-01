'Anjos da Noite 4' lidera bilheteria dos EUA na estreia

"Anjos da Noite 4: O Despertar" tem Kate Beckinsale como a protagonista, no papel da vampira que lidera uma batalha contra os humanos que tentam extinguir a sua espécie e a dos lobisomens.

O quarto filme teve estreia mais contundente do que dois dos três anteriores da franquia, lançada em 2003.

O filme registrou 25,4 milhões de dólares nos cinemas norte-americanos (EUA e Canadá), de sexta a domingo, e mais 13,4 milhões de dólares em 36 mercados internacionais, disse a empresa distribuidora Sony, no domingo.

A quarta produção da franquia é a primeira de "Anjos da Noite" em 3D e custou em torno de 70 milhões de dólares para ser produzida. O filme não convenceu os críticos e apenas 24 por cento deles fizeram comentários favoráveis no website Rotten Tomatoes. Mas a audiência questionada em uma pesquisa da empresa CinemaScore deu ao filme a nota A-.

Em segundo lugar, "Red Tails", uma história que se passa na Segunda Guerra Mundial, foi além das previsões do estúdio 20th Fox Century e faturou 19,1 milhões de dólares no mercado dos EUA e Canadá.

"Red Tails" tem nos papéis principais Terrence Howard e Cuba Gooding Jr em um drama sobre os pilotos Tuskegee -- um grupo de pilotos negros na Força Aérea norte-americana durante a Segunda Guerra Mundial. O produtor George Lucas gastou 58 milhões de dólares com a produção mais as despesas com marketing. A distribuidora havia previsto de 8 a 10 milhões de dólares em vendas de ingressos no fim de semana.

O vencedor do fim de semana passado, o suspense "Contraband" com Mark Wahlberg, terminou em terceiro lugar em seu segundo fim de semana, arrecadando 12,2 milhões de dólares.

"Tão Forte e Tão Perto", um drama sobre um menino que tenta entender a morte do pai no atentado de 11 de setembro, ficou em quarto lugar com 10,5 milhões de dólares em vendas de ingressos. O filme tem Thomas Horn como o menino e Tom Hanks e Sandra Bullock, como os pais.

Em quinto lugar, o filme de espionagem dirigido por Steven Soderbergh, "O Desinformante", arrecadou 9 milhões de dólares, apenas batendo a meta projetada pela distribuidora Relativity Media, de aproximadamente 8 milhões de dólares.

Em "O Desinformante", a lutadora de artes marciais Gina Carano, é uma operária que é enganada e se torna alvo de assassinos.