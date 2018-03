'Anjos da Lei' fica em 1o lugar nas bilheterias dos EUA

"Anjos da Lei" arrecadou estimados 35 milhões de dólares em vendas de ingressos nos EUA e Canadá, de sexta-feira a domingo, de acordo com estimativas do estúdio reunidas pela Reuters. O desempenho do filme fez com que a distribuidora, a Sony, encomendasse uma sequência.

Críticos gostaram da adaptação, que teve 87 por cento de resenhas positivas para o filme no site Rotten Tomatoes. O público deu em média nota "B" em uma enquete realizada pela empresa de pesquisa CinemaScore.

No fim de semana a Sony havia projetado vendas de em torno de 25 milhões de dólares nos cinemas dos EUA e Canadá para "Anjos da Lei". A Columbia Pictures e MGM, da Sony, gastaram 42 milhões de dólares para produzir o filme.

"O Lorax" caiu para segundo lugar no fim de semana com 22,8 milhões de dólares nas bilheterias norte-americanas. O filme sobre uma criatura peluda e laranja que defende as árvores faturou 172,5 milhões de dólares em todo o mundo desde seu lançamento.

Em terceiro lugar, o custoso épico de ficção científica da Disney, "John Carter: Entre Dois Mundos", arrecadou 13,5 milhões de dólares nos EUA e Canadá, caindo 55 por cento desde a sua decepcionante estreia na semana anterior. O filme adicionou 40,7 milhões de dólares de cinemas internacionais durante o fim de semana.

Em quarto e quinto lugar ficaram a comédia "Projeto X - Uma Festa Fora do Controle", sobre uma festa de colégio que sai do controle, que arrecadou 4 milhões de dólares nos EUA e Canadá, enquanto,"A Thousand Words", estrelado Eddie Murphy, faturou 3,8 milhões de dólares.

A comédia em língua espanhola "Casa de Mi Padre", com Will Ferrell, ficou em nono lugar em seu lançamento limitado. O filme arrecadou 2,2 milhões de dólares em 382 cinemas.