Aniversário de São Paulo terá mostras de cinema gratuitas

O aniversário de 454 anos da cidade de São Paulo, comemorado no próximo dia 25, será marcado por diversas atrações culturais. Entre elas, estão as estréias das mostras "Cine Olido Brasil" e "454 anos da cidade de São Paulo", ambas com entrada franca. O cinema brasileiro tem lugar na programação do Cine Olido. A abertura oficial da "Cine Olido Brasil" acontece às 15h do dia 25, com a exibição do filme "Querido Estranho', de Ricardo Pinto e Silva. Às 17h o cine traz uma seqüência de cinco curta-metragens. As sessões do dia encerram-se com "Contra todos", de Roberto Moreira, às 19h30. A mostra vai até o dia 31 e terá também obras inéditas. Segundo Luiz Felipe Miranda, da curadoria de áudio visual da exposição, essa é mais uma oportunidade para o paulistano prestigiar a produção brasileira, principalmente porque São Paulo sempre apoiou o cinema nacional. "Aqui há uma tradição de cinema e filmes brasileiros são muito bem aceitos na Cidade", observou. Durante o dia 25, o paulistano também poderá conferir a mostra "454 anos da cidade de São Paulo", no centro Cultural São Paulo. A maratona de filmes começa às 16h com a exibição do documentário "Uma outra cidade", de Ugo Giorgetti. Na seqüência, às 18h, é a vez de "Bem-vindo a São Paulo", uma compilação de episódios narrados por Caetano Veloso sobre visões que diretores brasileiros e estrangeiros têm da cidade. Para encerrar a mostra, a sessão das 20h traz o longa "A Via Láctea", de Lina Chamie. As produções que fazem parte das mostras "454 anos da cidade de São Paulo" e "Cine Olido Brasil" têm entrada franca, e os ingressos serão distribuídos uma hora antes do início de cada sessão.