'Animais Noturnos', 'Invasão Zumbi' e 'As Mil e uma Noites' estão entre as últimas estreias do ano

Na última quinta-feira do ano, 29, estreiam grandes filmes autorais. Tom Ford deve ir para o Oscar com Animais Noturnos, o português Miguel Gomes encerra suas trilogia das As Mil e Uma Noites com os volumes 2 e 3. E ainda tem o terror de Invasão Zumbi, que expõe a vitalidade do cinema de gênero da Coreia do Sul.

Animais Noturnos

Nocturnal Animals, EUA/2016, 117 min. Drama. Dir. Tom Ford. Com Amy Adams, Jake Gyllenhaal, Michael Shannon, Laura Linney.

O segundo longa dirigido pelo estilista, sete anos após o primeiro, consegue ser muito melhor que O Direito de Amar, que já era muito bom. O cara é do ramo e o prova com essa história que possui diversos níveis (e comporta múltiplas leituras). Um casal chique da Califórnia - Amy, muito bem vestida, penteada e maquiada, é uma galerista casada com Armie Hammer, e ele tem outra, ou outras. Uma noite, ela recebe uma cópia do livro escrito pelo ex. Um casal com a filha na estrada é abordado por marginais. Segue-se uma noite de violências (e muita loucura). Um grande filme para encerrar o ano. E uma atuação genial de Laura Linney, que não fica nem dez minutos em cena, como a mãe milionária de Amy. É filme de Oscar, com certeza.

Estados Unidos pelo Amor

Zjednoczone Stany Milosci, Polônia-Suécia/2016, 104 min. Drama. Dir. Tomasz Wasilewski. Com Julia Kijjowska, Magdalena Cielecka, Dorota Kolak.

Em 1990, após a queda do Muro de Berlim , toda a antiga Cortina de Ferro passa por intensas transformações. Neste quadro, na Polônia, quatro mulheres fazem planos e tentam ser felizes.

Invasão Zumbi

Train to Busan, Coreia do Sul/2016, 118 min. Ação. Dir. Sang-Ho Yeon. Com Yoo Gong, Dong-Seok Ma, Woo-Sik Choi.

Pai e filha embarcam no trem para Busan. Um vírus que se alastra pela Coreia transforma todo mundo em morto vivo. De repente, a contaminação chega a bordo. O diretor, habilmente, mistura gêneros e faz do trem um instrumento para refletir (sobre) a sociedade sul-coreana. Grandes qualidades, mas não é exatamente um terror como os de Hollywood. Mais que o susto, interessam aqui os dramas familiares e a crítica social.

As Mil e Uma Noites - Volume 2, O Desolado

Alemanha-França-Portugal-Suíça/2016, 131 min. Drama. Dir. Miguel Gomes. Com Crista Alfaiate, João Pedro Benard, Chico Chapas.

Encerrando o ano, estreiam os volumes 2 e 3 da trilogia do português Miguel Gomes sobre as 1001 Noites. Depois de O Inquieto, O Desolado segue com o propósito do autor, que é refletir sobre a crise de Portugal. As histórias são ótimas - a fuga de Simão ‘Sem Tripas’, Os Donos de Dixie -, mas As Lágrimas da Juíza é uma obra-prima.

As Mil e Uma Noites - Volume 3, O Encantado

Alemanha-França-Portugal-Suíça/2016, 125 min. Drama. Dir. Miguel Gomes. Com Crista Alfaiate, Carloto Cotta, Chico Chapas.

O fecho da trilogia de Miguel Gomes. Novas histórias expressam a crise em Portugal, mas ao contrário dos volumes anteriores esse adota outro caminho. Mais centrado na figura de Xerazade, é uma exaltação do povo português e sua capacidade de superação. Não é tão bom, mas faz todo sentido. E o episódio O Inebriante Canto dos Tentilhões, sobre passarinheiros, resume bem essa ideia.

