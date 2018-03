Animação vai abrir Festival de Cannes pela primeira vez

"Up" será exibido na cerimônia de abertura, no dia 13 de maio. A animação foi dirigida por Pete Docter, que também dirigiu "Monstros S.A." e desenvolveu a história e os personagens de "Toy Story".

O filme, do estúdio Disney Pixar, conta a história de um senhor de 78 anos, Carl Fredricksen, que amarra milhares de balões em sua casa e levanta voo para uma região isolada na América do Sul. Durante a aventura, no entanto, ele descobre que leva consigo um passageiro clandestino de nove anos de idade.

"Up" estreia nos cinemas dos Estados Unidos no dia 29 de maio.

Muitas animações, desde o drama israelense "Valsa com Bashir", exibido no festival do ano passado, até "Shrek", em 2001, ou o clássico "Dumbo", em 1947, já fizerem parte da seleção oficial de filmes exibidos em Cannes, mas até então nenhum havia aberto o festival.

O festival acontece entre os dias 13 e 24 de maio.

(Reportagem de James Mackenzie)